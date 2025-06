Com início nesta sexta, inverno 2025 será seco e com ondas de frio mais intensas Neste ano, o Brasil não será afetado diretamente por fenômenos como El Niño ou La Niña Cidades|Do R7 20/06/2025 - 08h22 (Atualizado em 20/06/2025 - 08h24 ) twitter

As temperaturas mais baixas poderão provocar geadas no Sul Arquivo/Elza Fiúza/Agência Brasil

O inverno tem início nesta sexta-feira (20), às 23h42, pelo horário de Brasília. A nova estação deve apresentar temperaturas médias a mais elevadas em boa parte do país, com destaque para as regiões entre o Paraná, Sudeste e Centro-Oeste — áreas onde os principais desvios de temperatura estão previstos.

Neste ano, o Brasil não será afetado diretamente por fenômenos como El Niño ou La Niña, que costumam alterar os padrões climáticos. Ainda assim, o inverno seguirá com características típicas da estação, como a menor incidência de radiação solar e a chegada de massas de ar frio.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o período será menos chuvoso nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e em parte do Norte e Nordeste. Os maiores acumulados de chuva devem se concentrar no noroeste da Amazônia, no litoral do Nordeste e na região Sul.

As temperaturas mais baixas poderão provocar geadas no Sul, Sudeste e no Mato Grosso do Sul. Há também possibilidade de neve em áreas serranas da região Sul e ocorrência de friagens no Mato Grosso, Rondônia, Acre e no sul do Amazonas.

“A chance de nevar no inverno de 2025 é muito maior do que nos invernos de 2023 e 2024”, destacou a Climatempo.

Mais nevoeiros e frio distribuído

Com as inversões térmicas comuns nas manhãs de inverno, nevoeiros e névoas úmidas serão frequentes no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, podendo reduzir a visibilidade em estradas, áreas montanhosas e aeroportos.

Em relação às queimadas — uma preocupação constante durante a estação seca —, a previsão de mais umidade em agosto e setembro tende a reduzir tanto o número quanto a severidade dos focos, em comparação aos dois últimos anos.

Outro destaque da previsão é que os períodos frios não devem ficar concentrados em apenas um mês. A expectativa é de que ondas de frio ocorram de forma mais distribuída ao longo de toda a estação, com destaque para o centro-sul do país. A primeira deve chegar nos últimos dias de junho, segundo a Climatempo.

Calor pontual e chuvas no fim do inverno

Segundo a Climatempo, na região Norte, a previsão é de temperaturas acima da média, principalmente no sul da Amazônia — onde o período de seca é comum entre julho e setembro. Ainda assim, não estão descartados episódios de friagem causados pela chegada de massas de ar frio.

O Centro-Oeste e o Tocantins também devem registrar calor mais intenso, especialmente entre agosto e setembro. No entanto, os picos de calor não serão tão prolongados como os registrados em 2024.

No fim do inverno, a passagem de frentes frias pode trazer chuvas para áreas do interior do Sudeste e do Centro-Oeste, quebrando a monotonia da estação seca e amenizando os efeitos do tempo mais quente em algumas regiões.

