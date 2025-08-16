Defesa pede revogação de prisão de influenciador Hytalo Santos e companheiro
Advogado do influenciador alega que investigação está em andamento desde 2020, o que retiraria urgência da prisão preventiva
A defesa do influenciador digital Hytalo Santos e de seu companheiro, Israel Nata Vicente, apresentou um habeas corpus ao Tribunal de Justiça da Paraíba pedindo a revogação da prisão preventiva deles, efetuada na sexta-feira (15), a pedido do Ministério Público, sob suspeita de exploração sexual infantil nas redes sociais.
A defesa argumenta que a investigação sobre o caso acontece desde 2020 e, por isso, não haveria justificativa legal para decretar a prisão preventiva neste momento.
“Entendemos que os fatos já vinham sendo apurados há algum tempo e nunca foi vista nenhuma irregularidade pelo Ministério Público”, afirmou Sean Abib, advogado do influenciador.
A prisão foi decretada pelo juiz Antonio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara de Bayeux (PB), sob o argumento de que eles poderiam destruir provas e ocultar valores financeiros obtidos com a prática das ações de exploração sexual infantil. O juiz escreveu que os dois já estavam atuando para “destruição deliberada de documentos e tentativa de coação de testemunhas”.
“A prisão dos investigados apresenta-se, portanto, como medida imprescindível para a preservação da instrução processual, protegendo as provas e as testemunhas de novas investidas ilícitas”, disse em sua decisão.
O habeas corpus foi apresentado na segunda instância, ao Tribunal de Justiça da Paraíba. Por se tratar de final de semana, foi distribuído a um desembargador plantonista, que vai analisar o caso.
