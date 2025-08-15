Influenciador Hytalo Santos é preso por exploração de menores
Acusações incluem exploração sexual e tráfico humano
O influenciador Hytalo Santos foi preso em Carapicuíba (SP) sob acusações de exploração e exposição de menores nas redes sociais. A operação conjunta envolveu as polícias civis dos estados de São Paulo e Paraíba, coordenadas pelo Ministério Público.
Além de Hytalo, seu companheiro também foi detido. As investigações se intensificaram após o influenciador Felca denunciar a publicação de conteúdo sexualizado envolvendo menores. A defesa de Hytalo afirma sua inocência e que ele sempre esteve à disposição das autoridades.
