Etanol registra queda em 10 estados e no DF e alta em outros 10, aponta ANP

Dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

Os preços médios do etanol hidratado caíram em 10 estados e no Distrito Federal nesta semana, subiram em 10 e ficaram estáveis em 6 Estados. Os dados são da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Nos postos pesquisados em todo o país, o preço médio do etanol recuou 0,48% na comparação com a semana anterior, a R$ 4 17 o litro.

Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço ficou estável na comparação semanal, em R$ 3,97 o litro.

A maior queda porcentual na semana, de 4,32% foi registrada em Goiás, onde o litro passou a R$ 4,21. A maior alta no período, no Maranhão, foi de 1,06%, para R$ 4,78 o litro.

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,19 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,49, foi observado em Pernambuco.

Já o menor preço médio estadual, de R$ 3,87, foi registrado em Mato Grosso do Sul, enquanto o maior preço médio foi verificado no Amazonas, de R$ 5,49 o litro.

Competitividade

O etanol ficou mais competitivo em relação à gasolina em sete estados nesta semana. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol tinha paridade de 67,37% ante a gasolina no período, portanto favorável em comparação com o derivado do petróleo, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado.

O etanol é mais competitivo em relação à gasolina nas seguintes regiões:

Acre (69,71%);

Goiás (68,34%);

Mato Grosso (65,66%);

Mato Grosso do Sul (65,04%);

Minas Gerais (68,47%);

Paraná (67 80%) e

São Paulo (65,73%).

Perguntas e respostas

Quais foram as mudanças nos preços do etanol esta semana?

Os preços médios do etanol hidratado caíram em 10 estados e no Distrito Federal, subiram em 10 e permaneceram estáveis em 6 estados. O preço médio do etanol recuou 0,48% em comparação com a semana anterior, ficando a R$ 4,17 o litro.

Como está a situação do etanol em São Paulo?

Em São Paulo, que é o principal estado produtor e consumidor, o preço do etanol permaneceu estável em R$ 3,97 o litro em comparação semanal.

Onde foram registradas as maiores quedas e altas nos preços do etanol?

A maior queda porcentual foi em Goiás, com uma redução de 4,32%, levando o litro a custar R$ 4,21. A maior alta foi no Maranhão, com um aumento de 1,06%, resultando em um preço de R$ 4,78 o litro.

Quais foram os preços mínimos e máximos do etanol registrados?

O preço mínimo registrado foi de R$ 3,19 o litro em São Paulo, enquanto o maior preço observado foi de R$ 6,49 em Pernambuco. O menor preço médio estadual foi de R$ 3,87 em Mato Grosso do Sul e o maior foi de R$ 5,49 no Amazonas.

O etanol está competitivo em relação à gasolina?

Sim, o etanol ficou mais competitivo em relação à gasolina em sete estados. A paridade média do etanol em relação à gasolina foi de 67,37%, o que é considerado favorável em comparação com o derivado do petróleo.

O que os executivos do setor dizem sobre a competitividade do etanol?

Executivos do setor afirmam que o etanol pode ser competitivo mesmo com uma paridade superior a 70%, dependendo do veículo em que o biocombustível é utilizado.

