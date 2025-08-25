INSS começa o pagamento de agosto a aposentados e pensionistas; veja calendário Recebem primeiro os segurados que ganham salário mínimo; calendário vai de 25 de agosto a 5 de setembro Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 25/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 02h00 ) twitter

Calendário de pagamento do INSS começa nesta segunda-feira LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 16.07.2025

Aposentados pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começam a receber o pagamento de agosto nesta segunda-feira (25).

Os depósitos serão feitos de 25 de abril a 5 de setembro, para quem recebe até um salário-mínimo (R$ 1.518) (veja calendário abaixo). Os primeiros beneficiados serão os que têm cartão com final 1 (dígito antes do traço).

Para quem ganha acima do piso nacional, os créditos serão feitos de 1º a 5 de setembro, a começar pelos segurados que têm final de matrícula 1 e 6.

Para verificar a data de pagamento, o cidadão deve considerar o número final do cartão de benefício, sem o último dígito verificador que aparece depois do traço. Por exemplo, se o número do benefício for 0102-8, o dígito final a ser considerado é o 2.

Como consultar

Para consultar o número do cartão do benefício, acesse o site ou aplicativo Meu INSS

Clique no serviço “extrato de pagamento”

Também é possível obter a informação pelo telefone 135, que funciona de segunda à sábado, das 7h até as 22h.

Veja calendário de junho

Quem ganha até um salário-mínimo:

Final 1: 25/ago

Final 2: 26/ago

Final 3: 27/ago

Final 4: 28/ago

Final 5: 29/ago

Final 6: 1/set

Final 7: 2/set

Final 8: 3/set

Final 9: 4/set

Final 0: 5/set

Quem ganha acima do piso nacional:

Finais 1 e 6: 1/set

Finais 2 e 7: 2/set

Finais 3 e 8: 3/set

Finais 4 e 9: 4/set

Finais 5 e 0: 7/set

Ressarcimento

O INSS também tem pago aposentados e pensionistas com direito ao ressarcimento de descontos indevidos.

Até agora o governo federal já liberou mais de R$ 1 bilhão a quase 2 milhões de segurados que foram vítimas de descontos indevidos em benefícios.

Os valores são pagos de forma integral, com correção pela inflação, diretamente na conta onde o segurado recebe o benefício.

