ANP mantém leilão de petróleo na Amazônia apesar de ações judiciais e pressão ambiental Ciclo de oferta segue previsto mesmo após ações públicas e do MPF; organização alerta para riscos à biodiversidade Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 17/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/06/2025 - 02h00 )

Oferta de áreas de exploração da ANP conta com 47 blocos na Foz do Amazonas Tânia Rêgo/Agência Brasil - Arquivo

A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) manteve, para esta terça-feira (17), o leilão de áreas de petróleo que alcançam a região amazônica.

A continuidade da 5ª Oferta Permanente de Concessão prossegue mesmo diante de pedidos judiciais contrários à exploração de parte dos blocos disponíveis.

Ao todo, serão leiloados 172 blocos para futura exploração de petróleo. No entanto, o processo tornou-se alvo de ações judiciais por incluir áreas consideradas ambientalmente sensíveis, entre elas 47 blocos localizados na Foz do Amazonas.

Uma das ações foi movida pelo MPF (Ministério Público Federal), que solicita a suspensão do leilão especificamente para os blocos da Foz do Amazonas.

A ação também questiona a ausência de estudos prévios — como avaliação de impacto climático, estudos ambientais e análises sobre os efeitos nas comunidades tradicionais da região.

O MPF argumenta haver um “grave contrassenso” em promover a exploração de petróleo na Amazônia diante da emergência climática e dos compromissos ambientais assumidos pelo Brasil.

Outras cinco ações civis públicas também foram ajuizadas contra o leilão.

Entre elas estão ações movidas pela organização Arayara, que alerta para os riscos à biodiversidade costeira e às terras indígenas. A entidade também solicita a exclusão de pelo menos 117 dos 172 blocos da oferta atual.

A Arayara afirma que a continuidade do leilão pode gerar disputas judiciais futuras.

“A realização do certame, sem respeitar pareceres técnicos, compromete os compromissos climáticos do Brasil e coloca em xeque sua credibilidade internacional. A ausência de consulta às comunidades e o avanço sobre áreas sensíveis abrem caminho para judicializações e protestos globais”, diz trecho de nota divulgada pela organização.

ANP mantém oferta

Por meio de nota, a ANP confirmou que a oferta está mantida para esta terça-feira (17).

A agência defende que o processo atendeu aos requisitos legais e destaca que a concessão dos blocos não autoriza automaticamente a exploração, sendo necessária a obtenção de licenças ambientais específicas.

“Todas as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil exigem licença do órgão ambiental competente. No caso de áreas em terra, a competência é do órgão estadual; em mar, do Ibama”, afirma a nota. “Caso as empresas arrematem blocos em qualquer bacia, deverão obter autorização ambiental para iniciar as atividades.”

A ANP também sustenta que consultou ministérios responsáveis pelas áreas ambiental e energética, e que o 5º Ciclo de Oferta Permanente cumpre os requisitos legais e constitucionais.

A agência afirma ainda que o processo busca atender aos objetivos de segurança energética, desenvolvimento tecnológico e responsabilidade socioambiental do país.

Petróleo na Foz do Amazonas

A região da Foz do Amazonas tornou-se foco de polêmica desde que a Petrobras solicitou ao Ibama uma licença para realizar pesquisas na Margem Equatorial.

A estatal ainda aguarda a análise do pedido, em meio à crescente pressão política sobre o Ibama. Parlamentares do Amapá e do Amazonas defendem a liberação, destacando o potencial de desenvolvimento econômico da exploração.

Do outro lado, ambientalistas alertam para os riscos ambientais, como vazamentos de óleo e impactos sobre a pesca e o modo de vida das comunidades locais.

