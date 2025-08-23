Gasolina fica 0,31% mais barata após nova proporção de etanol entrar em vigor
Queda foi menor do que estimava a ANP mas impacto já é sentido pelo consumidor
A gasolina registrou queda média de 0,31% na primeira quinzena de agosto, custando R$ 6,34, enquanto o etanol recuou 0,46%, chegando a R$ 4,35. A redução acompanha a adoção da nova mistura E30 (30% de etanol anidro na gasolina), que ajudou a conter os preços.
De início, a Agência Nacional do Petróleo (ANP) estimava uma queda de R$ 0,11 nos preços, ou cerca de 0,5% mais em conta. Efetivamente os preços caíram menos do que o previsto.
Todas as regiões apresentaram queda na gasolina, com destaque para o Centro-Oeste (-0,62%), e o menor preço no Sudeste (R$ 6,19). O etanol teve maior baixa no Sul (-0,66%) e alta no Centro-Oeste (+0,23%).
Entre os estados, o Distrito Federal registrou a maior queda na gasolina (-3,11%, R$ 6,55) e no etanol (-4,22%, R$ 4,77), enquanto o Acre manteve o combustível mais caro (R$ 7,49) e São Paulo o etanol mais barato (R$ 4,09).
Segundo o IPTL ( Índice de Preços da Ticket Log), que divulgou os dados em 10 estados, o etanol é mais vantajoso que a gasolina, além de oferecer benefícios ambientais por emitir menos poluentes.
