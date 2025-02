Força Nacional vai apoiar ações do Centro Integrado de Fronteiras até maio de 2025 Grupo formado por policiais, bombeiros e peritos vai auxiliar no enfrentamento aos crimes transnacionais Cidades|Do R7, em Brasília 24/01/2025 - 07h31 (Atualizado em 24/01/2025 - 11h26 ) twitter

Centro auxilia nas trocas de informações

O MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) autorizou a prorrogação da permanência da Força Nacional em Foz do Iguaçu (PR) para apoio no enfrentamento aos crimes transnacionais e na preservação da ordem pública da região. Segundo portaria publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (24), o grupo deve permanecer no local até o dia 14 de maio. O contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela pasta.

Ainda conforme a portaria, a operação terá o apoio logístico do órgão demandante, que deverá dispor da infraestrutura necessária à Força Nacional de Segurança Pública.

Fronteiras

Um dos principais focos é o apoio ao Ciof (Centro Integrado de Operações de Fronteira), criado em dezembro de 2019. O local é responsável por uma plataforma centralizada para a troca de informações, planejamento estratégico e coordenação entre diversos órgãos de segurança pública, fiscalização e defesa.

Até junho de 2024, o Centro realizou 19.112 atendimentos a operadores de segurança pública, dos quais 7.820 apresentaram algum indicativo criminal nos sistemas pesquisados ou alguma suspeição sobre a pessoa ou veículo analisado, tais como mandados de prisão ativos, alertas de furto e roubo, histórico criminal, flagrantes ou apreensões.

Dos 823 mandados de prisão localizados nos sistemas e informados aos operadores de segurança pública que realizaram consultas ao sistema, ou enviados às forças de segurança como “alertas”, 291 foram efetivamente cumpridos. Também foram registrados 481 flagrantes decorrentes das consultas, totalizando 772 detenções efetivas entre 1º de junho de 2021 e 30 de abril de 2024.