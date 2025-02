Venezuela fecha fronteira com o Brasil para realizar exercícios militares Treinamento conta com 150 mil militares e, segundo autoridades venezuelanas, tenta garantir a soberania do país

