Frio intenso, chuvas e geada: país tem alertas ativos nesta terça por queda nas temperaturas Maior parte dos avisos climáticos estão na região Sul, que pode ter quedas de mais de 5 °C nos termômetros Cidades|Do R7 24/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/06/2025 - 02h00 )

Em grande parte do país, temperaturas podem cair entre 3°C e 5°C Aloisio Maurício/ Estadão Conteúdo - 23.06.2025

O Brasil pode registrar geada, chuvas fortes e frio intenso esta terça-feira (24). De acordo com informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o país registra 15 alertas ativos por queda nas temperaturas.

A maioria dos alertas está concentrada na região Sul, mas áreas do Centro-Oeste e do Norte também podem enfrentar eventos climáticos que devem impactar, mesmo que minimamente, a população das cidades afetadas.

Confira mapa com os alertas ativos nesta terça-feira (23) Reprodução/Inmet - 23.6.2025

Segundo o Inmet, o Rio Grande do Sul deve ser o estado mais afetado, com destaque para a onda de frio e a possibilidade de geada — os fenômenos mais extremos segundo a classificação do instituto. Em algumas localidades, também há chance de neve.

Já em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e no Distrito Federal, os alertas em vigor são para chuvas intensas e queda de temperatura de até 5 °C. No Sul, a queda pode ser ainda mais acentuada, o que representa risco à saúde, principalmente para idosos, crianças e pessoas com comorbidades.

☃️Cuidados com as baixas temperaturas

💧 Hidrate-se bem: mesmo no frio, a desidratação pode ocorrer. Beba bastante água e evite bebidas alcoólicas, que aumentam a perda de calor corporal.

🧥 Agasalhe-se: use roupas em camadas, com peças térmicas, casacos, luvas, gorros e cachecóis, especialmente para proteger extremidades que perdem calor mais rápido.

🧴 Cuide da pele: O frio pode causar ressecamento. Use hidratantes para evitar rachaduras e irritações.

🔥 Atenção aos aquecedores: verifique se os equipamentos estão em boas condições e mantenha o ambiente ventilado para evitar intoxicação por monóxido de carbono.

🧦 Proteja pés e extremidades: use calçados impermeáveis e meias de lã para manter os pés secos e quentes, prevenindo frieiras e até hipotermia.

🏃 Faça atividades físicas leves em casa: movimentar-se ajuda a manter a circulação e a temperatura do corpo.

🚫 Evite sair sem necessidade: reduza a exposição ao frio intenso, especialmente nos horários mais gelados e para pessoas em grupos de risco.

