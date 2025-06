Governo federal cria comitê para enfrentar desinformação sobre mudança do clima Comitê reunirá 12 ministérios e terá atuação estratégica para promover a integridade da informação climática no Brasil; entenda Brasília|Do R7, em Brasília 23/06/2025 - 09h16 (Atualizado em 23/06/2025 - 09h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Comitê pretende combater desinformações sobre as mudanças climáticas Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

O governo federal criou um comitê interministerial para enfrentar a desinformação sobre as mudanças climáticas no Brasil e no mundo. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (23) e prevê a atuação de 12 ministérios com o objetivo de coordenar ações de combate à desinformação climática e fortalecer a comunicação pública baseada em ciência sobre as mudanças do clima.

Batizado de Comitê Informação e Clima Brasil, a medida insere o Brasil na Iniciativa Global para a Integridade da Informação sobre o Clima, lançada em fóruns internacionais recentes como a COP28.

O governo brasileiro pretende articular estratégias de comunicação e apoiar pesquisas, educação midiática, jornalismo científico e a proteção de comunicadores, cientistas, ambientalistas e povos tradicionais envolvidos na divulgação de temas climáticos.

Além da articulação entre os ministérios, o comitê poderá contar com apoio de universidades, organizações da sociedade civil e entidades ambientais, que integrarão uma Rede de Parceiros pela Integridade da Informação sobre Mudança do Clima.

‌



O grupo também vai atuar no combate a divulgação de conteúdos falsos relacionados ao clima, inclusive em situações de desastres e eventos extremos.

Como vai funcionar?

O Comitê será coordenado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência, com co-coordenação dos ministérios do Meio Ambiente e Relações Exteriores. Estão previstas reuniões trimestrais e a possibilidade de encontros extraordinários sempre que necessário.

‌



A estrutura contará ainda com um Subcomitê Executivo e até dez Câmaras Temáticas, que se dedicarão a tópicos específicos como jornalismo climático, redes sociais, educação e saúde pública.

As decisões do comitê pretendem fortalecer o debate público sobre as mudanças climáticas e contribuir para consolidação da posição brasileira nas negociações internacionais, inclusive durante a COP30, que ocorre em novembro em Belém (PA).

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp