Preço do café pode cair em 2026, mas clima e oferta serão decisivos, aponta especialista Perspectiva de queda nos preços está condicionada a safras robustas e equilíbrio entre oferta e demanda Economia|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 21/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/06/2025 - 02h00 )

Café teve alta de 4,6% em maio de 2025 Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A redução no preço do café, esperada por consumidores após meses de alta, ainda é incerta e depende diretamente de fatores climáticos. Segundo o economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Fundação Getulio Vargas) Matheus Dias, a queda só deve ocorrer no fim de 2026 ou início de 2027, com a normalização entre oferta e demanda, e a previsão de condições climáticas favoráveis nos principais países produtores.

“A gente tem tido nos últimos anos, alternadamente, secas severas e geadas. Isso tudo afetou a produção, principalmente nas lavouras de arábica. Caso as condições climáticas forem favoráveis, a gente pode sim ter safras mais robustas e, consequentemente, preços menores”, detalha.

Oferta reduzida do grão

O especialista explica que o mercado de café continua com demanda forte, especialmente do Brasil e de países asiáticos. Apesar da previsão de aumento na produção em 2025, o alto consumo continua superando a oferta, deixando os preços em um patamar elevado.

Contudo, essa redução dependerá do equilíbrio entre oferta e demanda, o que está diretamente atrelado a condições climáticas favoráveis que garantam safras mais robustas, explica o economista.

“O que a gente tem é um déficit muito grande da oferta mundial, então a demanda tem sido bastante sustentada pelo Brasil e também por outros players importantes como China e países asiáticos. Isso faz com que a recuperação tenha que, necessariamente, ser um volume mais robusto, algo que eu só espero que ocorra na safra de 2026-2027.”

Conter alta dos preços é um desafio para o Brasil

De maio de 2024 a maio de 2025, o café teve um aumento de 82,24% no preço, segundo o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Apenas no mês passado, o aumento dos preços foi de 4,6%.

“Além do clima, a gente também acaba tendo, combinado com a questão de custos logísticos elevados, uma menor oferta global porque outros países têm uma representatividade também na questão da oferta. Além disso, eles também passaram por problemas similares causados por questões de clima e quebra de safra. Ao mesmo tempo, a demanda se manteve forte e até aumentou em alguns países onde normalmente o consumo interno de café era pequeno. Tudo isso em conjunto explica a alta do café”, revela Dias.

No entanto, segundo o economista, conter essa alta é um dos desafios do Brasil, mesmo que o país tenha uma grande influência no mercado. Isso porque o grão é uma commodity global, ou seja, um produto padronizado com um preço definido em mercados internacionais.

Apesar de não ser simples de resolver, Dias afirma que há algumas estratégias que o Brasil pode adotar para ajudar.

O primeiro passo é o aumento de produtividade, melhorando o rendimento das lavouras por meio de adoção de novas tecnologias. Ele ressalta que as ferramentas precisam ser focadas no aumento da resistência das árvores dos cafezais, de forma que tenha menos perdas, seja por pragas ou questões climáticas.

Outro fator citado é a securitização, um processo para que os produtores tenham uma recuperação mais rápida quando há uma safra ruim, garantindo mais estabilidade na produção e menos impacto no mercado.

*Sob supervisão de Leonardo Meireles

