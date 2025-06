Ex-ministro Gilson Machado é preso por tentar emitir passaporte português para Cid Machado comandou a pasta de Turismo durante a gestão de Jair Bolsonaro Brasília|Gabriela Coelho, Rafaela Soares e Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 13/06/2025 - 09h51 (Atualizado em 13/06/2025 - 10h33 ) twitter

Ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, foi detido nesta sexta em Recife Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo

O ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro, Gilson Machado, foi preso nesta sexta-feira (13), em Recife (PE), pela PF (Polícia Federal). Ele é suspeito de tentar emitir um passaporte português em nome do tenente-coronel Mauro Cid.

Além disso,ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal e depõe às 11h na sede da corporação, em Brasília. Inicialmente, havia um mandado de prisão contra o militar, mas a medida foi revogada, conforme apurou o R7.

Cid é um dos réus na ação que tramita no STF (Supremo Tribunal Federal) sobre a tentativa de golpe de Estado. O R7 entrou em contato com as defesas dos citados e aguarda resposta. O espaço segue aberto para manifestações.

Na segunda-feira (9), a PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu a abertura de um inquérito para que Machado fosse investigado por obstruir investigações. Na peça, o órgão também requer que medidas cautelares de busca e apreensão sejam cumpridas e a retirada do sigilo de dados telemáticos e telefônicos.

Segundo a PGR, a PF tem informações de que Gilson Machado teria agido no mês passado para conseguir um passaporte português para o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro Mauro Cid. As investigações apontam que a medida seria para “para viabilizar evasão do país [...] com o objetivo de se furtar à aplicação da lei penal, tendo em vista a proximidade do encerramento da instrução processual”.

O ex-ministro não conseguiu tirar o passaporte estrangeiro, mas a PGR justifica a necessidade da investigação levantando a possibilidade “que ele [Machado] busque alternativas junto a outras embaixadas e consulados com o mesmo objetivo”.

Gilson Machado chegou a ser nomeado pelo ex-presidente Bolsonaro como uma das testemunhas de defesa na investigação que apura um suposto golpe de Estado, mas foi liberado de prestar depoimento pela própria defesa.

