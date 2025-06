Ministro sanfoneiro e fiel a Bolsonaro: veja quem é Gilson Machado, preso nesta sexta-feira Machado é suspeito de tentar emitir um passaporte português em nome do tenente-coronel Mauro Cid Brasília|Do R7 13/06/2025 - 11h04 (Atualizado em 13/06/2025 - 11h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gilson Machado (à dir.) é um dos aliados mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro Isac Nóbrega/PR - 21/10/2021

Preso nesta sexta-feira (13) por suspeita de tentar ajudar o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), o tenete-coronel Mauro Cid, Gilson Machado é um dos aliados mais próximos do ex-presidente.

A operação faz parte de uma investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre uma suposta tentativa de Cid de obter cidadania portuguesa para, em seguida, deixar o Brasil.

O ex-ministro ganhou projeção nacional ao tocar sanfona em eventos oficiais durante sua gestão como ministro do Turismo, além de participar de transmissões ao vivo com Bolsonaro nas redes sociais.

Machado também presidiu a Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) e ocupou cargos na estrutura do Ministério do Meio Ambiente.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Nascido em Recife (PE) em 1968, Gilson Machado é produtor rural, empresário, músico e líder de uma banda de forró. Filiado ao PL (Partido Liberal), disputou uma vaga ao Senado em 2022, ficando em segundo lugar. Em 2024, tentou se eleger prefeito de Recife, mas não obteve sucesso.

A operação

Machado foi preso em Recife (PE) nesta sexta-feira (13), no âmbito de uma investigação que apura sua suposta tentativa de obter um passaporte português para Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro

‌



Além da prisão de Machado, Cid também foi alvo de mandado de busca e apreensão. Inicialmente, havia um mandado de prisão contra ele, mas o pedido foi revogado posteriormente.

Na segunda-feira (9), aProcuradoria-Geral da República (PGR)pediu a abertura de um inquérito para investigar Gilson Machado. Segundo o documento, as investigações indicam que a emissão do passaporte teria como objetivo“viabilizar evasão do país [...] com o intuito de se furtar à aplicação da lei penal, diante da proximidade do encerramento da instrução processual”.

‌



A PGR também apontou que, embora o ex-ministro não tenha conseguido efetivar a emissão do passaporte, há possibilidade de que ele tente o mesmo em outras embaixadas ou consulados.

Gilson Machado chegou a ser nomeado por Bolsonaro como testemunha de defesa na ação que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado, mas foi dispensado de depor pela própria defesa.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp