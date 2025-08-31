Governador do MT sofre acidente durante vistoria a obras e está em observação no hospital
Segundo publicação no perfil de Mauro Mendes, político ‘está bem e passa por exames’
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (União), sofreu um acidente neste domingo (31) durante vistoria a uma obra. O político foi levado ao hospital e está sendo monitorado, segundo publicação no perfil oficial de Mendes nas redes sociais.
“Ele está bem, passa por exames e segue em observação no Hospital Estadual Santa Casa”, informa a postagem.
Mendes sofreu um “pequeno acidente” enquanto vistoriava as obras no Parque Novo Mato Grosso, ainda segundo a publicação. O empreendimento está localizado próximo a Cuiabá, capital do Estado.