Governador do MT sofre acidente durante vistoria a obras e está em observação no hospital

Segundo publicação no perfil de Mauro Mendes, político ‘está bem e passa por exames’

Cidades|Do Estadão Conteúdo

  • Governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, sofreu um acidente durante vistoria a obras.
  • O político foi levado ao Hospital Estadual Santa Casa para observação.
  • Rede social informou que Mendes "está bem" e passa por exames médicos.
  • O acidente ocorreu no Parque Novo Mato Grosso, próximo a Cuiabá.

Mauro Mendes sofre acidente em obra e fica em observação no hospital Mayke Toscano/Secom-MT - 03.12.2024

O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (União), sofreu um acidente neste domingo (31) durante vistoria a uma obra. O político foi levado ao hospital e está sendo monitorado, segundo publicação no perfil oficial de Mendes nas redes sociais.

“Ele está bem, passa por exames e segue em observação no Hospital Estadual Santa Casa”, informa a postagem.

Mendes sofreu um “pequeno acidente” enquanto vistoriava as obras no Parque Novo Mato Grosso, ainda segundo a publicação. O empreendimento está localizado próximo a Cuiabá, capital do Estado.

