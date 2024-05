Governo libera R$ 63,1 milhões para saúde de municípios gaúchos afetados pelas chuvas

Alto contraste

Conselho suspende prazos devido a calamidade (Ricardo Stuckert/PR - Arquivo)

O Ministério da Saúde autorizou o repasse, em parcela única, de R$ 63,1 milhões do Fundo Nacional de Saúde à Secretaria Estadual de Saúde e aos Fundos Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul, devido às fortes chuvas que afetam o estado. A autorização foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (8), incluindo a lista de centenas de municípios que receberão os recursos e os valores destinados a cada um deles.

Os valores serão direcionados aos grupos de Vigilância em Saúde para fortalecer e implementar ações coordenadas de vigilância, prevenção e controle de epidemias, considerando a situação de emergência e o estado de calamidade pública nos municípios afetados pelas chuvas.

“Uma inundação como a que atinge os municípios do Rio Grande do Sul não apenas causa danos às pessoas, mas também aumenta o risco de doenças transmitidas pela água e por alimentos contaminados, podendo até levar a situações epidêmicas”, explicou o ministério.

Provocaram prejuízo

As inundações no Rio Grande do Sul, que começaram no início de maio, provocaram até esta quarta-feira (8) prejuízo de R$ 6,3 bilhões, diz a CNM (Confederação Nacional de Municípios). Segundo o levantamento da entidade, mais da metade desse valor — R$ 3,4 bilhões — corresponde a danos a residências. “Até o momento, foram registrados impactos em 61,4 mil habitações, das quais 55,2 estão danificadas e 6,2 mil destruídas”, afirma a CNM, em nota.

Na economia, os principais setores afetados foram a agricultura, que tem perda estimada de R$ 594,6 milhões; a pecuária, com prejuízos de R$ 147,7 milhões; e a indústria, com baixa de R$ 183,3 milhões. Comércios locais tiveram ao menos R$ 38,5 milhões de prejuízo e, o setor de serviços, R$ 58,2 milhões.