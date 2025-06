Homem é preso no TO por usar transferências de R$ 0,02 via Pix para ameaçar ex-namorada Homem usava o espaço para intimidar e pressionar a vítima a reatar o relacionamento. Cidades|Do R7 23/06/2025 - 08h30 (Atualizado em 23/06/2025 - 08h30 ) twitter

Suspeito já responde a cinco inquéritos por descumprimento de medidas protetivas Divulgação/DICOM SSP TO - 18.6.2025

A Polícia Civil do Tocantins prendeu um homem de 27 anos que utilizava transferências via Pix para continuar assediando a ex-namorada, mesmo após a emissão de uma medida protetiva em favor da vítima.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, já responde a cinco inquéritos por descumprimento de medidas protetivas de urgência contra sua ex-companheira, em vigor desde o ano passado.

A prisão foi decretada após a vítima comparecer à delegacia com capturas de tela das transferências. Nas mensagens enviadas no campo de recado do Pix, o homem usava o espaço para intimidá-la e pressioná-la a reatar o relacionamento.

Após análise do caso pelo MPTO (Ministério Público do Tocantins), o parecer da Promotoria de Justiça detalhou o histórico de desobediência do acusado.

Nos primeiros descumprimentos, foram aplicadas multas. Mesmo assim, novos episódios levaram à majoração das sanções. Com a persistência da conduta, a Justiça determinou o pagamento das multas acumuladas, aumentou novamente os valores e advertiu o agressor sobre a possibilidade de prisão.

“O MPTO apontou que, ao longo do período, o agressor descumpriu as medidas dezenas de vezes, utilizando também ligações telefônicas e outros aplicativos de mensagens”, informou o órgão.

O homem foi conduzido à sede da 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Araguaína, na última quarta-feira, onde a autoridade policial plantonista ratificou a prisão.

A delegada Sarah Lilian, da 3ª DEAM (Delegacia de Atendimento à Mulher — Araguaína), destacou que a prisão do suspeito traz “mais paz e segurança à vítima, que vinha sofrendo um verdadeiro terror psicológico e temia pela própria vida”.

