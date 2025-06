Quedas de balão: Brasil registra três acidentes em menos de uma semana Dezenas se machucaram e nove morreram em Capela do Alto (SP) e Praia Grande (SC); aeronave fez pouso de emergência em Sorocaba Cidades|Do R7, em Brasília 23/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/06/2025 - 02h00 ) twitter

Reprodução - Record

Em cinco dias, o Brasil registrou três acidentes com balões turísticos tripulados, dois deles na manhã do último sábado (21). O mais grave ocorreu em Praia Grande, no sul de Santa Catarina, onde um balão pegou fogo durante o voo e caiu, deixando oito mortos e 13 feridos.

Também no sábado, em Sorocaba, no interior de São Paulo, outro balão precisou fazer um pouso de emergência, sem vítimas.

No domingo passado (15), uma jovem morreu após a queda de uma aeronave em Capela do Alto (SP), na região de Boituva (SP). Uma turista gravou o momento da queda, com batidas em árvore, gritos de crianças e pânico — assista ao vídeo aqui.

Balão cai em Praia Grande (SC)

Um balão com 21 pessoas a bordo pegou fogo no ar e caiu em Praia Grande (SC), deixando 8 mortos e 13 feridos por volta das 7h de sábado. Entre os sobreviventes, dois ficaram gravemente feridos. Imagens feitas por moradores mostram o balão em chamas antes de atingir o solo.

Testemunhas relatam que parte dos ocupantes saltou da cesta antes da queda, inclusive o piloto. Segundo o Corpo de Bombeiros, alguns corpos de vítimas que estavam dentro do cesto ficaram carbonizados.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas, e a Polícia Civil investiga o caso. O maçarico, que fica dentro do cesto do balão para acender a chama principal, pode ter iniciado o fogo.

O governo de Santa Catarina decretou luto oficial e montou uma força-tarefa para apoiar as famílias. Segundo a prefeitura local, o balão operava com autorização da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e da prefeitura, mas a apuração vai indicar se houve falhas operacionais.

Pouso de emergência em Sorocaba (SP)

Também na manhã de sábado (21), um balão que havia decolado de Boituva (SP) fez um pouso de emergência em uma área rural de Sorocaba, no bairro do Éden. A aeronave transportava cerca de dez pessoas e precisou descer fora da rota por causa dos ventos fortes.

O pouso ocorreu por volta das 8h40 de forma controlada. Segundo a Polícia Militar, ninguém ficou ferido.

Morte em Capela do Alto (SP)

No domingo da semana passada (15), a psicóloga Juliana Alves Prado Pereira, de 27 anos, morreu após um balão perder altitude e cair durante o pouso em Capela do Alto (SP), na região turística de Boituva (SP), um dos principais polos do balonismo nacional.

A aeronave atingiu árvores antes de tocar o solo com força. Outros passageiros ficaram feridos, mas sobreviveram.

Vídeos gravados por turistas mostram o momento do impacto e os gritos de pânico. Segundo relatos, o piloto tentou controlar o voo durante uma ventania, mas não conseguiu evitar a colisão. O caso também está sob investigação.

Regras da Anac para voos de balão

As regras da Anac são definidas pelo RBAC (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil) nº 103 e indicam que a operação de balão livre tripulado é permitida apenas para pessoas maiores de 18 anos. Além disso, as principais normas são:

A operação de balões tripulados é limitada à condição visual em período diurno e com referência visual com a superfície durante todo o voo.

É proibido pouso ou decolagem em local não autorizado pelo proprietário ou detentor dos direitos sobre a área.

O balão deve ser cadastrado pela Anac e ter marcação visível que permita sua identificação.

O operador deve portar o cadastro de aerodesportista do piloto, o cadastro da aeronave e o seguro (se aplicável) a bordo da aeronave.

O piloto deve permitir inspeções no balão sempre que solicitado pela Anac , pelo Decea ou por autoridade policial.

