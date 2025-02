Indígenas são resgatados após embarcação naufragar em rio no Amazonas Segundo o Comando Militar, ao todo, 56 pessoa foram resgatadas e algumas apresentavam sinais de hipotermia Cidades|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 14/02/2025 - 15h06 (Atualizado em 14/02/2025 - 15h12 ) twitter

Indígenas foram resgatados nesta sexta Divulgação/ Comando Militar da Amazônia

Um grupo de indígenas precisou ser resgatado após a embarcação em que estavam naufragar no Rio Javari, na região de Atalaia do Norte, no Amazonas. Segundo o Comando Militar, ao todo, 56 pessoas foram resgatadas no último dia 12 e algumas apresentavam sinais de hipotermia, além de febre e tosse.

A embarcação, que vinha do Alto Javari, levava o grupo para uma reunião de lideranças indígenas promovida pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. Após o resgate, as vítimas foram atendidas por uma equipe de saúde, que prestou os cuidados necessários. Além do suporte médico, os resgatados receberam alimentação, roupas de cama e foram alojados em uma unidade militar.

Entre as vítimas, estavam 24 crianças, 15 mulheres e 17 homens. “Os indígenas que estavam em estado mais severo de crise de pânico e hipotermia, devido às condições de chuva e mau tempo, além de dois bebês com febre e tosse, receberam atendimento emergencial na Seção de Saúde do 1º PEF”, informou o Comando Militar.

De acordo com os militares, a ação deu início após o Cacique Elias Mayoruna, da Aldeia Manyua, solicitar apoio da corporação. “A ação reforça o compromisso do Exército Brasileiro para com a segurança e o bem-estar dos povos originários na Região Amazônica”, diz a nota.

