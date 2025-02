Lula diz que Marina não é contra explorar petróleo: ‘Questão é como’ Em entrevista, chefe do Executivo afirmou que se não encontrar o produto na foz do Rio Amazonas vai ‘procurar em outro lugar’ Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 14/02/2025 - 09h42 (Atualizado em 14/02/2025 - 11h58 ) twitter

Marina é favorável ao projeto de explorar petróleo, diz Lula Ricardo Stuckert/PR - 07.01.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender a exploração de petróleo na Margem Equatorial, que se estende pelo litoral do Rio Grande do Norte ao Amapá. Em entrevista a uma rádio paraense, nesta sexta-feira (14), o chefe do Executivo afirmou que a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, também é favorável. “É como fazer”, disse. Além disso, destacou que se não encontrar o produto no local vai “procurar em outro lugar”.

“Temos que agir com muita responsabilidade. Eu não quero que a exploração de petróleo venha causar qualquer dano ao meio ambiente. Por isso levamos à sério uma discussão para que a Petrobras cumpra todos os requisitos ambientais para termos a certeza de que, se acontecer um problema qualquer, a gente tenha tempo de resolver e conseguir evitar qualquer desgraça”, disse Lula.

“A gente quer mostrar para o Ibama, para a companheira Marina, aos especialistas, que é plenamente possível fazer a prospecção de petróleo... A gente não pode prescindir de pesquisar se existe ou não a quantidade de riqueza que pensamos que existe na Margem Equatorial”, completou.

Na quarta-feira (12), o presidente defendeu a exploração de petróleo na região. “Não é que eu vou mandar explorar, eu quero que ele seja explorado. Agora, antes de explorar, nós temos que pesquisar”, disse o mandatário a uma rádio amapaense. No dia seguinte, chefe do Executivo destacou que o governo tem o direito de pesquisar o produto, mesmo diante da falta de informações. “A gente não vai fazer nenhuma loucura ambiental, mas temos que estudar,” disse.

Nesta sexta-feira, o presidente argumentou mais uma vez que vai explorar petróleo e pesquisa no local. “Se não encontrar, tudo bem, vamos procurar em outro lugar. Mas se tiver, nós temos que saber como explorá-lo.” Na entrevista, o petista contou que Marina é favorável ao projeto.

“Eu tenho certeza que a Marina jamais será contra, porque é uma pessoa inteligente e o que ela quer é o seguinte: não é que eu não quero fazer, é como fazer. Esse como fazer é uma coisa que eu quero, que ela quer e você quer: como fazer para não ser predatório com a nossa querida Amazônia. Se tiver petróleo, vamos ter mais dinheiro.”

A margem equatorial do Brasil engloba as bacias hidrográficas da foz do Rio Amazonas, Pará-Maranhão, Barreirinhas, Ceará e Potiguar. É uma região geográfica considerada de grande potencial pelo setor de óleo e gás. A Petrobras, em seu plano estratégico 2024-2028, previu investimentos de US$ 3,1 bilhões para pesquisas na localidade, com expectativa de perfurar 16 poços ao longo desses quatro anos.

O Amapá é um dos principais beneficiados com a exploração de petróleo na Bacia da Foz do Rio Amazonas. Nos últimos dias, o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, disse não ser possível prever o prazo para a análise conclusiva do pedido para perfuração na Margem Equatorial. Segundo ele, a Petrobras apresentou um novo pedido em dezembro e ele estava sendo analisado pela equipe técnica.