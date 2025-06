Indígenas têm o dobro de filhos que mulheres brancas, aponta IBGE Taxa de fecundidade entre indígenas chega a 2,8 filhos por mulher, a mais alta entre os grupos raciais; índice entre brancas é de 1,4 filho Cidades|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 27/06/2025 - 10h00 (Atualizado em 27/06/2025 - 10h00 ) twitter

Mulheres indígenas têm, em média, 2,6 filhos Fernando Frazão/Agência Brasil

A taxa de fecundidade total entre mulheres indígenas no Brasil foi de 2,8 filhos por mulher em 2022 — mais do que o dobro da observada entre mulheres brancas, cuja taxa ficou em 1,21. Os dados fazem parte do estudo divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta sexta-feira (27), com base nas informações da amostra do Censo Demográfico.

A taxa de fecundidade total representa o número médio de filhos que uma mulher teria ao longo da vida, considerando as taxas observadas em cada faixa etária.

No Brasil como um todo, essa taxa foi de 1,55 filho por mulher em 2022, abaixo do nível de reposição populacional, estimado em 2,1.

Taxa de fecundidade, por raça Luce Costa/Arte R7

A fecundidade também foi mais alta entre mulheres pretas (1,6) e pardas (1,7) em comparação às mulheres brancas e amarelas (1,2).

A diferença reflete padrões distintos de composição demográfica, comportamento reprodutivo e acesso a serviços de saúde e educação, segundo a classificação por cor ou raça autorreferida.

A maior taxa entre mulheres indígenas foi observada na faixa de 20 a 24 anos, com 137 filhos por 1.000 mulheres. Essa faixa etária também lidera entre mulheres pretas e pardas.

Já entre as mulheres brancas, o maior índice de fecundidade se concentrou no grupo de 30 a 34 anos, com 76 filhos por 1.000 mulheres, indicando um adiamento da maternidade nesse grupo.

A análise por faixa etária mostra ainda que, entre as indígenas, a fecundidade é elevada desde a adolescência: a taxa na faixa de 15 a 19 anos foi de 74,7 filhos por 1.000 mulheres, quase o triplo do registrado entre as brancas na mesma faixa (25,9).

Entre as mulheres amarelas, a fecundidade foi a mais baixa em todas as idades analisadas.

