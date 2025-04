Instituto de Meteorologia emite alerta para chuvas intensas em 21 estados e no Distrito Federal Avisos preveem ventos intensos de até 100 km/h; em SP, governo prepara gabinete de crise Cidades|Do R7, em Brasília 24/04/2025 - 08h39 (Atualizado em 24/04/2025 - 08h39 ) twitter

Com ventos que podem chegar a 100 km/h, população deve evitar deslocamentos Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alertas de chuvas intensas para 21 estados e o Distrito Federal. Os avisos estão classificados como amarelo (perigo potencial) e laranja (perigo). Até o momento, nenhum estado está sob alerta vermelho, o mais grave na escala de classificação. Entre os estados mais afetados estão Maranhão, Pará, Paraná e Mato Grosso do Sul.

Algumas regiões, como Minas Gerais e São Paulo, devem permanecer em alerta até esta sexta-feira (25). Na capital paulista, o governo estadual instalou à tarde um gabinete de crise coordenado pela Defesa Civil, que funcionará até a noite de amanhã. Além disso, alertas serão enviados por SMS aos celulares durante esse período.

Nesta quinta-feira, quatro alertas de chuvas intensas estão ativos: dois de nível amarelo e dois de nível laranja. O primeiro aviso amarelo, de perigo potencial, prevê ventos de até 60 km/h, com baixo risco de cortes de energia, queda de árvores e alagamentos. Esse alerta abrange quase todo o território nacional, com término previsto para as 10h desta sexta-feira (25). O segundo alerta amarelo cobre uma área semelhante, mas tem validade somente até o final de hoje.

Alertas de chuvas intensas para esta quinta-feira (24) Reprodução/Inmet - 24.4.2025

Já os alertas laranjas indicam maior gravidade: ventos de até 100 km/h e riscos mais elevados de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. As áreas afetadas incluem os estados do Maranhão, Pará, Mato Grosso do Sul e Paraná.

São Paulo

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para temporais para quinta (24) e sexta (25) em diversas regiões de São Paulo . A previsão inclui a grande São Paulo, Vale do Ribeira, litoral norte, Serra da Mantiqueira, Baixada Santista e as regiões de Itapeva, Campinas, Sorocaba e São José dos Campos.

Orientações

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, por haver risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

