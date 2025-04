Aposentados e pensionistas do INSS podem impedir desconto indevido de associações Cobrança pode ser identificada no extrato de pagamento pelo site ou aplicativo Meu INSS; descontos estão suspensos Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 24/04/2025 - 02h57 (Atualizado em 24/04/2025 - 02h57 ) twitter

Exclusão de desconto pode ser feita pelo Meu INSS ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 03.04.2025

Os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que tiverem desconto de mensalidade associativa indevidamente podem pedir a exclusão do débito de forma automática pelo aplicativo ou site Meu INSS. A cobrança indevida também pode ser identificada no extrato de pagamento.

Os descontos de mensalidades de sindicatos e associações em aposentadorias e pensões foram suspensos pelo governo federal nesta quarta-feira (23), após a PF (Polícia Federal) e a GCU (Controladoria-Geral da União) deflagrarem a “Operação Sem Desconto”.

A ação faz parte das investigações sobre um suposto “esquema nacional de descontos de mensalidades associativas não autorizadas”, que teria descontado cerca de R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024. O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, deixou o cargo, após repercussão do caso.

Suspensão

Todos os acordos de cooperação técnica que permitem que organizações da sociedade civil cobrem, de aposentados e pensionistas, mensalidades associativas descontadas diretamente dos benefícios pagos pelo INSS estão suspensos. O benefício ficará bloqueado para descontos até o governo federal determine a liberação.

‌



O segurado podia ter descontada uma mensalidade por entidades que representam aposentados e pensionistas, desde que autorizasse. As associações e sindicatos, por meio de convênio com o INSS, oferecem auxílios funerários, odontológicos e psicológicos, colônias de férias, academia e consultoria jurídica.

Cerca de 3 milhões de beneficiários do INSS têm algum valor descontado mensalmente de suas aposentadorias ou pensões a título de desconto associativo, segundo o governo.

‌



O número de reclamações chegou a 1 milhão de janeiro de 2023 a maio de 2024, de acordo com auditoria determinada pelo próprio INSS.

Desconto indevido

Para saber se houve desconto indevido, o segurado deve acessar o site ou aplicativo Meu INSS, que disponibiliza a consulta de “mensalidade associativa” no extrato. Além de conferir o desconto no pagamento, ele pode pedir o bloqueio por meio do serviço “bloqueio/desbloqueio de mensalidade de associativa”. O serviço também pode ser solicitado pela Central 135.

‌



No ícone “mensalidade associativa” em destaque no Meu INSS na área que não precisa de login e senha na plataforma Gov.br também pode ser solicitado o bloqueio do desconto.

Como consultar

Acessar o aplicativo ou site Meu INSS

Fazer login com CPF e senha do Gov.br

Na página inicial, clicar em “Extrato de benefício”

Em seguida, clicar sobre o número do benefício

Aparecerá o extrato, onde constará o valor do benefício e os descontos

Verificar todos os descontos de mensalidades associativas

Como excluir desconto pelo Meu INSS

Acesse o Meu INSS com login e senha

com login e senha Na página inicial selecione Novo pedido

No campo de busca (onde tem a lupa) escreva Excluir mensalidade

Vão aparecer opções, selecione Excluir mensalidade de associação ou sindicato no benefício

Clique em Atualizar para conferir e atualizar seus dados, se necessário

Após atualizar os dados, selecione Avançar

Leia as instruções e escolha Avançar

Informe os dados solicitados e clique em Avançar

Anexe os documentos (se for necessário) e vá em Avançar

Selecione a agência de relacionamento com o INSS e escolha Avançar

Confira os dados informados no requerimento

Clique em Declaro que li e concordo com as informações acima e clique em Avançar

Devolução

Caso o aposentado ou pensionista queira o estorno de descontos indevidos em seus benefícios realizados por entidades associativas, ele pode entrar em contato direto pelo 0800, que aparece ao lado do nome da entidade no seu contracheque.

Caso prefira, o beneficiário pode enviar e-mail para acordo.mensalidade@inss.gov.br, informando o ocorrido. O INSS irá entrar em contato com a entidade autora do desconto em folha, solicitando os documentos que autorizaram o desconto ou a devolução dos valores.

Reclamações e denúncias sobre descontos não autorizados de associações ou entidades podem ser registradas diretamente no Portal Consumidor.Gov (https://www.consumidor.gov.br/) e na Ouvidoria do INSS, através do Plataforma Fala BR (https://falabr.cgu.gov.br/web/home).

