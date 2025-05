Investigação da PF revela grupo de assassinos de aluguel após morte de advogado no MT Roberto Zampieri foi morto com 10 tiros em Cuiabá, em 2023; Polícia Civil de Cuiabá concluiu que crime foi encomendado por fazendeiro da região Cidades|Rafaela Soares, do R7, e Natália Martins, da RECORD, em Brasília 28/05/2025 - 09h52 (Atualizado em 28/05/2025 - 10h05 ) twitter

Polícia Federal cumpriu cinco mandados de prisão nesta quarta-feira Divulgação/PF/Arquivo

Durante as investigações do assassinato do advogado Roberto Zampieri — ocorrido em 2023 —, a Polícia Federal descobriu a existência de uma organização criminosa ligada à espionagem e a assassinatos por encomenda, envolvendo militares da ativa e da reserva.

Os investigadores apuraram que o grupo se autodenominava C4: Comando de Caça a Comunistas, Corruptos e Criminosos. Além disso, foi descoberto que a organização mantinha uma tabela de preços para os assassinatos. Os valores variavam de R$ 50 mil, para “figuras comuns”, a até R$ 250 mil, no caso de ministros do Judiciário.

Por determinação do Supremo Tribunal Federal, estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, quatro mandados de monitoramento eletrônico, seis mandados de busca e apreensão nos estados de Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais, além das medidas cautelares de recolhimento domiciliar noturno, proibição de contato e saída do país, incluindo o recolhimento dos passaporte.

Alvos

Presos

Aníbal Manoel Laurindo (mandante);

Etevaldo Luiz Caçadini de Vargas (líder);

Antônio Gomes da Silva (executor);

Hedilerson Fialho Martins Barbosa;

Gilberto Louzada da Silva.

Tornozeleira eletrônica

• Salezia Maria Pereira de Oliveira.

‌



• Davidson Esteves Nunes.

• José Geraldo Pinto Filho.

‌



• Peterson Venites Komel Júnior.

Segundo as autoridades locais, Zampieri foi morto em Cuiabá em decorrência de uma disputa por terras no estado. O principal suspeito de ser o mandante do crime, o fazendeiro Aníbal Manoel Laurindo, teria desconfiado de uma possível aproximação entre o advogado e o desembargador responsável pelo caso.

‌



O advogado representava a parte contrária ao suposto mandante na disputa judicial pelas terras. Segundo os investigadores, a família dos acusados estava em posse do terreno, no município de Paranatinga, a 411 km da capital do estado, há mais de 20 anos. De acordo com a polícia, o produtor rural decidiu executar o advogado quando percebeu que perderia a causa. Outras três pessoas foram indiciadas pelo crime, o executor, o intermediário e o financiador.

Apreensões

Relembre o caso

A Polícia Civil de Mato Grosso indiciou, em julho de 2024, um fazendeiro apontado como mandante do assassinato do advogado Roberto Zampieri. O crime ocorreu em dezembro de 2023 em Cuiabá. Segundo as investigações da DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa), a motivação seria a disputa na Justiça por uma propriedade rural, avaliada em R$ 100 milhões.

Roberto Zampieri tinha 57 anos quando foi emboscado e morto a tiros em frente ao próprio escritório no bairro Bosque da Saúde, na capital mato-grossense, em 2023. A vítima foi atingida pelo menos dez vezes antes de descer do carro que dirigia. Equipes de emergência chegaram a atender o advogado, mas ele não resistiu e morreu no local.

