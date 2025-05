Fraude no INSS: entidades dizem que 43 mil contestações já foram restituídas por via judicial Segundo o presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, 68 mil pedidos de contestação já receberam alguma resposta Brasília|Do R7 27/05/2025 - 23h26 (Atualizado em 27/05/2025 - 23h31 ) twitter

Presidente do INSS, Gilberto Waller, atualizou os números Antonio Cruz/Agência Brasil - 22/05/2025

O presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Gilberto Waller Júnior, disse, nesta terça-feira (27), que até o momento as entidades associativas acusadas de fraudes responderam a 68 mil contestações feitas pelos beneficiários da previdência social. Mais de 2 milhões de pessoas informaram não ter autorizado os descontos nos contracheques.

Das 68 mil respostas, 43 mil são dizendo que o valor já foi restituído de outra forma, seja via judicial ou pela Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor). O restante são documentos que comprovariam que o aposentado ou pensionista autorizou o desconto. Até agora, somente em quatro casos, as entidades reconheceram o erro.

“Só quatro casos foram reconhecidos o erro, que a entidade falou, realmente, eu não tenho essa documentação e eu preciso reembolsar esse beneficiário. Somente quatro casos até então”, explicou Gilberto Waller durante reunião do Conselho Nacional de Previdência Social.

Durante a reunião, Gilberto Waller também disse todas as 41 entidades receberam contestações. "Uma outra questão interessante é que as 41 entidades foram contestadas, não teve nenhuma que teve 100%. Mas essas contestações do 41 demonstram, quando você vai ver os números, que tem entidades com um nível de contestação muito baixo. Nós temos entidades com 52 contestações, com 60 contestações, que é muito baixo em relação às 41″, afirmou.

Segundo o último balanço, até esta terça, 132.901.791 pessoas acessaram o aplicativo Meu INSS. Dessas, 2.288.494 fizeram consultas sobre descontos de entidades associativas. Ao todo, 2.233.227 disseram não ter autorizado os descontos e 55.267 disseram ter autorizado.

Vítimas serão ressarcidas até dezembro

Gilberto Waller informou, nesta terça, que todos os aposentados e pensionistas que foram vítimas de descontos indevidos em seus benefícios serão ressarcidos até o dia 31 de dezembro deste ano. Ele disse que as formas de ressarcimento ainda estão em discussão dentro do governo.

