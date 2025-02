Justiça bloqueia R$ 1,5 milhão de investigados por fraudes em licitações em Goiás Fraudes ocorriam na Secretaria de Saúde de Nerópolis; 22 mandados de busca foram cumpridos e uma pessoa foi presa Cidades|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 28/01/2025 - 10h50 (Atualizado em 28/01/2025 - 12h43 ) twitter

Esquema de fraude é liderado por servidora MPGO/Divulgação -

A Justiça de Goiás bloqueou R$ 1,5 milhão em bens de investigados por esquema de fraude em licitações na Secretaria Municipal de Saúde de Nerópolis. Nesta terça-feira (28), agentes do MPGO (Ministério Público de Goiás) e do Distrito Federal cumpriram 22 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva.

As ações foram deflagradas em Nerópolis, Goiânia e Jataí, em Goiás, e em Brasília, no Distrito Federal. Uma servidora comandaria o grupo que fraudava as licitações.

Nomeada Operação Abstersio, os mandados desta terça são cumpridos para coletar provas sobre a organização criminosa e tiveram apoio da Polícia Militar de Goiás. Segundo as investigações, o grupo atuava desde 2017 na Secretaria de Saúde do município.

A investigação aponta que o grupo fraudava procedimentos licitatórios e dispensas de licitação em diversas áreas da saúde, como treinamento, assessoramento, consultoria, capacitação e palestras educativas. Os empresários individuais contratados não possuíam qualificação técnica para a prestação dos serviços e mantinham vínculos familiares e de amizade com a servidora pública apontada como líder do esquema.

‌



Entre as evidências, o MPGO cita que uma das investigadas é analfabeta e venceu a concorrência para prestar serviço de representação do município junto à Central de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa e de preparação para cuidadores de pacientes acamados. Os investigadores sustentam que parte dos serviços contratados pode nem ter sido prestada.

O MPGO apura a prática dos crimes de organização criminosa, frustração do caráter competitivo de licitação, contratação indireta indevida, peculato, falsidades ideológicas e materiais, corrupções ativa e passiva e lavagem de dinheiro.