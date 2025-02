Homem invade três casas no DF, tenta agredir moradora e morre após ser preso pela polícia Segundo informações, homem teria desmaiado e foi atendido com baixa pulsação pelos Bombeiros; suspeita é que ele estava em surto Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 28/01/2025 - 09h10 (Atualizado em 28/01/2025 - 14h58 ) twitter

Homem desmaiou quando foi colocado em viatura Edis Henrique Peres/R7 - 06.12.2024

Um homem de 30 anos morreu na tarde desta segunda-feira (27) após invadir três casas na Quadra 6 do Setor Veredas em Brazlândia, no Distrito Federal, tentar agredir uma moradora e ser contido por populares que o imobilizaram até a chegada da polícia.

Segundo informações da PMDF (Polícia Militar do DF), o homem estaria em aparente surto psicótico.

Ao chegarem no local, os agentes encontraram o homem cercado e imobilizado. Após levantarem as informações, o suspeito foi levado ao cubículo da viatura, momento em que ele desmaiou.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e identificou baixa pulsação no suspeito. As equipes iniciaram os procedimentos de reanimação cardiopulmonar, mas após cerca de uma hora de tentativas, a morte dele foi declarada.

A companheira do homem esteve no local e realizou a identificação da vítima. Ela relatou que ele era usuário de entorpecentes e que saiu de casa no último sábado e que não havia retornado desde então.