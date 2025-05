Justiça bloqueia R$ 1,8 milhão de suspeitos de desviar dinheiro da merenda escolar no Piauí Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos eletroeletrônicos, veículos e dinheiro em espécie Cidades|Do R7, em Brasília 15/05/2025 - 11h44 (Atualizado em 15/05/2025 - 11h54 ) twitter

Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos eletroeletrônicos, veículos e dinheiro em espécie Divulgação/PF - 15.5.2025

A Polícia Federal e a CGU (Controladoria-Geral da União) cumpriram, no Piauí, três mandados de busca e apreensão no âmbito de uma investigação sobre o suposto desvio de recursos federais do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), no município de Miguel Alves (PI).

Além das buscas, a 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Piauí autorizou o sequestro de bens e valores dos investigados, totalizando aproximadamente R$ 1,8 milhão.

Durante as diligências, foram apreendidos aparelhos eletroeletrônicos, veículos e dinheiro em espécie.

Dinheiro supostamente desviado seria do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) Divulgação/PF - 15.5.2025

As investigações começaram após denúncias apontarem irregularidades em um pregão destinado à contratação de empresa para o fornecimento de alimentos à Secretaria Municipal de Educação.

As apurações identificaram indícios de fraude à licitação, incluindo superfaturamento e direcionamento do processo licitatório para favorecer a empresa vencedora.

Outro ponto levantado pelos investigadores foram as ligações empresariais entre os envolvidos, sugerindo uma atuação coordenada para beneficiar a fornecedora.

“O esquema envolveria ainda a criação de uma nova pessoa jurídica por uma empresa já investigada em operações anteriores, com o objetivo de continuar participando de contratações públicas. Entre os suspeitos está um agente público que exercia a função de assessor jurídico do município à época dos fatos”, informou a Polícia Federal.

O juízo determinou ainda o sequestro de bens e valores dos investigados no valor aproximado de R$ 1,8 milhão Divulgação/PF - 15.5.2025

Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, frustração do caráter competitivo de licitação, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

