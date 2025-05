PIS/Pasep 2025: nascidos em maio e junho recebem a partir de hoje; saiba se você tem direito Valor do benefício varia entre R$ 127 e R$ 1.518, conforme o número de meses trabalhados em 2023 Economia|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 15/05/2025 - 08h09 (Atualizado em 15/05/2025 - 09h25 ) twitter

Trabalhadores nascidos em maio e junho começam a recber a partir desta quinta Fernando Frazão/Agência Brasil/30/04/2024

Os trabalhadores nascidos em maio e junho começam a receber o abono do PIS/Pasep a partir desta quinta-feira (15). Os valores ficarão disponíveis para saque até o dia 29 de dezembro.

O benefício é pago a quem trabalhou com carteira assinada e recebeu até dois salários mínimos mensais em 2024. Conforme as regras, o valor do abono é calculado com base no número de meses trabalhados no ano de referência — neste caso, no ano passado (sabia mais a seguir).

Ao todo, o governo federal prevê pagar R$ 30,7 bilhões para 25,8 milhões de trabalhadores em 2025.

👷Quem tem direito?

Quem recebeu remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base de 2023

Está cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos

Exerceu atividade remunerada para pessoa jurídica, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração

Tem os dados informados pelo empregador (pessoa jurídica) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (Rais)/eSocial

🧾Como é calculado o valor?

O cálculo corresponde ao valor atual do salário mínimo dividido por 12 e multiplicado pela quantidade de meses trabalhados no ano-base. Assim, somente quem trabalhou durante os 12 meses do ano-base receberá o valor total de um salário mínimo. Atualmente, o benefício varia entre R$ 127 e R$ 1.518.

Valores do PIS/Pasep

1 mês trabalhado — R$ 127

2 meses trabalhados — R$ 253

3 meses trabalhados — R$ 379,5

4 meses trabalhados — R$ 506

5 meses trabalhados — R$ 632,50

6 meses trabalhados — R$ 759

7 meses trabalhados — R$ 885,50

8 meses trabalhados — R$ 1.012

9 meses trabalhados — R$ 1.138,50

10 meses trabalhados — R$ 1.265

11 meses trabalhados — R$ 1.391,50

12 meses trabalhados — R$ 1.518

📅 Calendário

Nascidos em janeiro–17/02

Nascidos em fevereiro–17/03

Nascidos em março e abril–15/04

Nascidos em maio e junho–15/05

Nascidos em julho e agosto–16/06

Nascidos em setembro e outubro–15/07

Nascidos em novembro e dezembro–15/08

🖥️Como consultar?

Para consultar o abono salarial no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, basta:

Atualizar o aplicativo

Acessar a aba “Benefícios”

Selecionar “Abono Salarial”

Clicar em “Pagamentos”

Verificar o valor, a data e o banco de recebimento

💵 Pagamento

Para quem recebe o PIS, o pagamento é realizado por crédito em conta-corrente, conta poupança ou digital pelo aplicativo Caixa Tem.

Para o trabalhador não correntista será realizado o pagamento em canais como agência, lotéricas e autoatendimento oferecidos pela Caixa.

No caso do Pasep, o Banco do Brasil faz o pagamento por meio de crédito em conta bancária, transferência via TED, via Pix ou presencial nas agências de atendimento.

Informações podem ser solicitadas nos canais de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego e nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho, pelo telefone 158.

