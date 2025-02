Mais de 20 milhões de brasileiros já possuem a nova carteira de identidade Nova documentação visa reduzir fraudes, melhorar cadastros e serviços públicos Cidades|Do R7, em Brasília 10/02/2025 - 12h10 (Atualizado em 10/02/2025 - 13h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em MG, mais de 2 milhões de documentos foram emitidos Divulgação/Detran RJ/Arquivo

Mais de 20 milhões de brasileiros já possuem a nova CIN (Carteira de Identidade Nacional), conforme divulgado pelo MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) nesta segunda-feira (10). Segundo a pasta, o documento, que conta com novos dispositivos de segurança, pode reduzir fraudes, melhorar os cadastros administrativos e oferecer serviços públicos de melhor qualidade.

A nova identidade é o principal documento para crianças, mas também já pode ser emitida para adultos (veja detalhes a seguir).

Segundo o governo, a CIN tem validade de cinco anos para crianças com até 12 anos incompletos. “Esse prazo é necessário para manter a biometria atualizada no sistema de identificação brasileiro, facilitando o acesso aos serviços públicos em áreas como educação e saúde”, afirma a pasta. O prazo de validade da CIN aumenta para dez anos entre 12 e 60 anos incompletos. Após essa idade, a carteira tem validade indeterminada.

Entre as vantagens do novo documento, está o padrão nacional e o número único para todo o país. Isso elimina, por exemplo, a possibilidade de uma pessoa emitir diversas carteiras de identidade nas 27 unidades da federação, pois o número do CPF passa a ser o registro nacional do brasileiro. Dessa forma, o cidadão mantém o mesmo número de identificação em qualquer estado.

‌



Infraestrutura Pública Digital

Para aprimorar a oferta de serviços públicos, o MGI está trabalhando na construção da IPD (Infraestrutura Pública Digital) de Identificação Civil. Segundo a pasta, o sistema utilizará os dados da CIN e a identificação em meios digitais a partir do GOV.BR.

“Este trabalho será fundamental para conseguirmos uma identificação inequívoca dos brasileiros, para oferecer serviços de forma automatizada, pois já saberemos que a pessoa tem direito ao serviço ou benefício. Estamos usando a tecnologia para melhorar e simplificar a vida das pessoas”, afirmou o secretário de Governo Digital, Rogério Mascarenhas.

Dados

Confira os estados que mais emitiram a CIN até o momento:

Por emissões:

MG: 2.461.123;

RS: 1.922.306;

SP: 1.919.872;

RJ: 1.712.800;

SC: 1.401.078.

Por proporcionalidade da população:

PI: 29,78%;

AC: 23,79%;

AL: 19,22%;

MT: 18,81%;

SC: 17,39%.