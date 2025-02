Lula deve visitar obras da COP30, em Belém, nesta semana Presidente também deve entregar empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida e participar de encontro de prefeitos Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 10/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula tem duas viagens previstas para esta semana Tomaz Silva/Agência Brasil - 6.2.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve visitar nesta semana as obras da COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima), que ocorre em novembro deste ano em Belém (PA). A presença do presidente na capital paraense está prevista para sexta-feira (14). Nos dias anteriores, Lula participa de eventos em Brasília (DF) e, além de Belém, deve viajar a Macapá (AP).

Nas cidades nortistas, ele deve entregar empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida. Será a segunda vez de Lula na capital amapaense no atual mandato — ele foi ao local em dezembro de 2023. Já Belém, Lula visitou pelo menos outras quatro vezes entre 2023 e 2024.

Os empreendimentos em Belém são feitos em parceria do governo federal, do estado do Pará e da Prefeitura da cidade. Ainda não há previsão de quais obras Lula deve visitar — são cerca de 30 espalhadas por Belém.

As iniciativas incluem os eixos de mobilidade, saneamento, desenvolvimento urbano, turismo e conectividade — como a revitalização das bacias do Tucunduba, Una e Tamandaré e das avenidas Visconde de Souza Franco e a Almirante Tamandaré.

‌



O complexo do Mercado Ver-o-Peso, maior atração turística de Belém, também vai passar por reformas. O Governo do Pará tem modernizado o sistema de saneamento do local — é a primeira intervenção sanitária em quase quatro séculos de existência da atração, segundo o Executivo estadual.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Resto da agenda da semana

Na capital federal, o presidente tem eventos nesta segunda (10), terça (11) e quarta (12). Nesta segunda, ele entrega o Prêmio Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, reconhecimento a entes federativos compromissados com a alfabetização de crianças na idade certa.

‌



A premiação faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada lançado pelo Ministério da Educação em 2023. Vão receber a homenagem os municípios que tiveram nota máxima na avaliação e conquistaram o selo ouro.

No dia seguinte, Lula vai à abertura do Encontro Nacional de Prefeitos. O evento é organizado pelo governo federal, com coordenação da Secretaria de Relações Institucionais, em parceria com entidades municipalistas.

‌



O objetivo é aumentar o acesso dos municípios a ferramentas e investimentos do Executivo federal, além de capacitar gestores locais na captação de recursos.

Na quarta, ainda em Brasília, Lula participa da cerimônia de um ano do Nova Indústria Brasil, quando será lançada a Missão 6. O programa é uma das principais iniciativas coordenadas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.