Produção de veículos cresce 15,1% e tem melhor desempenho para janeiro em quatro anos Produção incluiu automóveis de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus Economia|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 10/02/2025 - 11h25 (Atualizado em 10/02/2025 - 11h36 )

Montadoras fabricaram 175,5 mil veículos em janeiro, melhor resultado para o mês em 4 anos WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO – 09.01.2018

A produção de veículos no Brasil registrou um crescimento de 15,1% em janeiro de 2025 na comparação com o mesmo mês de 2024, atingindo 175,5 mil unidades fabricadas. O resultado marca o melhor desempenho para um mês de janeiro nos últimos quatro anos, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (10) pela Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores).

Apesar do avanço anual, houve uma queda de 7,7% em relação a dezembro de 2024, mês tradicionalmente aquecido pelo aumento das vendas no fim do ano. A produção incluiu automóveis de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

No mercado interno, as vendas somaram 171,2 mil veículos em janeiro, registrando alta de 6% na comparação com o mesmo período do ano passado.

No entanto, em relação a dezembro, quando as concessionárias costumam registrar forte movimento, houve uma queda expressiva de 33,5%.

As exportações de veículos começaram 2025 em ritmo mais acelerado do que no ano anterior, com 28,7 mil unidades embarcadas em janeiro, um crescimento de 52,3% em relação ao mesmo mês de 2024. No entanto, comparado a dezembro, houve uma queda de 8,5% nos embarques.

O balanço da Anfavea também aponta um aumento no nível de emprego no setor. Em janeiro, 1,02 mil novos postos de trabalho foram criados nas montadoras, elevando o total de trabalhadores da indústria automotiva para 108,2 mil.