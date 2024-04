15º Festival de Artes Cênicas de Sorriso: Inscrições Abertas!

Já estão abertas as inscrições para o 15ª Festival de Artes Cênicas de Sorriso, prêmio Francisco Donizete de Lima (Faces). Promovido pela Associação Cultural Ribalta Sorrisense, o evento conta com apoio do Governo de Mato Grosso e da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude (Semcultj).

