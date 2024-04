Ações de tapa-buracos transformam a malha viária da região Sul de Cuiabá

A Secretaria Municipal de Obras Públicas, atendendo à determinação do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, está atuando na recuperação da malha viária com tapa-buracos nas avenidas principais que operam linhas de ônibus. Os bairros estão situados na região Sul da cidade, sendo Altos do Parque, Santa Laura, Jardim Fortaleza, Osmar Cabral, São João Del Rey, Altos do Cerrado, Santa Laura e Tijucal. Também foi realizado serviço em quase toda a extensão da Avenida Dr. Meireles. A ação se estenderá pelo mês de maio.

