Alunos da Rede Municipal se encantam com cultura indígena em dia de campo no Parque do Xingu Em celebração a 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas, cerca de 27 alunos e professores do Centro Municipal de Formação para Profissionais...

Momento MT| 08/05/2024 - 13h32 (Atualizado em 08/05/2024 - 13h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share