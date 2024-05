Assistência Social promove mobilizações contra abuso e exploração sexual

O tema é delicado e por isso mesmo precisa ser falado, debatido para gerar ações de prevenção e orientação. Trata-se do “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes”, comemorado em 18 de maio. E com o objetivo de mobilizar a sociedade e dar visibilidade à questão, a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) realiza no dia 17 de maio pit stop em vários pontos da cidade a partir das 16h30.

