Atenção motoristas: prazo para fazer exame toxicológico está acabando!

O Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso (Detran-MT) alerta que o prazo para a realização dos exames toxicológicos de motoristas das categorias C, D e E com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencendo entre julho e dezembro de 2024 se encerra nesta terça-feira (30.04).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.