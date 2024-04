Atleta mato-grossense vence competição sul-americana de tênis e garante vaga em Wimbledon

O tenista mato-grossense Livas Damazio, de Cuiabá, sagrou-se campeão da Copa Cosat 14 anos, único torneio de tênis do continente realizado na grama, no sábado (27.04). O esportista que é bolsista na categoria estudantil do Olimpus MT destacou a importância do incentivo que tem recebido do Governo do Estado.

