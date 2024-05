Atletas da Asa competem no Grande Prêmio Brasil em Cuiabá

Nerisnelia Sousa e Isabelle Almeida, esses são os nomes que vão representar Sorriso, no Grande Prêmio Brasil, nesta quarta-feira (15), em Cuiabá. A competição internacional será realizada no Centro de Treinamento Olímpico da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT).

