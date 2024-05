Ator Paulo César Pereio falece aos 83 anos: ícone do cinema e teatro O ator Paulo César Pereio morreu aos 83 anos na tarde deste domingo (12) no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo Hospital...

Alto contraste

A+

A-

O ator Paulo César Pereio morreu aos 83 anos na tarde deste domingo (12) no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo Hospital Casa São Bernardo, onde ele estava internado. Pereio teve trabalhos marcantes na TV, teatro e no cinema, com mais de 60 filmes, alguns de grandes cineastas brasileiros como Glauber Rocha e Hector Babenco. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Athletico-PR vence o Palmeiras e assume a liderança do Brasileirão

• Morre ator Paulo César Pereio, ícone do cinema e teatro

• Costela ao bafo

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.