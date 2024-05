Auxílio Reconstrução: Governo Federal oferece ajuda financeira para famílias flageladas no RS

Famílias desalojadas ou desabrigadas em razão das enchentes no Rio Grande do Sul vão receber um auxílio financeiro, em parcela única de R$ 5,1 mil, do governo federal para ajudá-las a mitigar as perdas com a situação de calamidade pública, que atingiu a maior parte dos municípios gaúchos. O benefício foi instituído pela Medida Provisória 1219/2024, que já está em vigor. Ele foi batizado de Auxílio Reconstrução.

