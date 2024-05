Bacia do Paraguai em situação crítica de escassez hídrica A Bacia do Paraguai, que abrange parte dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, foi declarada nesta terça-feira (14) em...

Alto contraste

A+

A-

A Bacia do Paraguai, que abrange parte dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, foi declarada nesta terça-feira (14) em situação crítica de escassez de recursos hídricos pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). A seca na região afeta de forma intensa o Pantanal, maior área úmida contínua do planeta, uma vez que 36% de seus rios estão localizados no bioma. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Bacia do Paraguai tem escassez hídrica declarada até outubro

• Desinformação climática é um dos motores da tragédia, diz pesquisadora

• Secretário defende emitir mais títulos públicos para projetos sustentáveis

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.