Boeing 787-9 da LATAM: Imagem impressionante revela detalhes do incidente em voo Um relatório preliminar da autoridade aeronáutica do Chile sobre o voo 800 da Latam do dia 11 de março, que deixou 50 pessoas feridas...

Boeing 787-9 da LATAM

Um relatório preliminar da autoridade aeronáutica do Chile sobre o voo 800 da Latam do dia 11 de março, que deixou 50 pessoas feridas após uma perda de altitude brusca no ar, afirma que o assento do capitão sofreu um "movimento involuntário para a frente" em pleno voo.

