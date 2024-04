Cantora Renata Crizanto leva show autoral para o Teatro Zulmira

A cantora e compositora Renata Crizanto, de Alta Floresta, estreia nesta sexta-feira (3), um show inédito com repertório autoral eclético. Será no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, às 20h, e a entrada é um brinquedo novo ou usado em bom estado.

