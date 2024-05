Caravana da Sudeco chega a Mato Grosso com R$ 3,3 bilhões em recursos A segunda Caravana da Sudeco (Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste) chega a Mato Grosso com R$ 3,3 bilhões de recursos...

A segunda Caravana da Sudeco (Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste) chega a Mato Grosso com R$ 3,3 bilhões de recursos disponíveis para utilização em linhas de créditos a pequenos empreendedores, micro e pequenas empresas. O evento, realizado com apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, acontece hoje (14), em Cuiabá, no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros até às 17h, e em Sinop no dia 16 de maio. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



