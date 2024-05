CCJR apresenta moção de pesar pela morte da deputada Amália Barros

Alto contraste

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) vai apresentar uma moção de pesar pela morte da deputada federal Amália Barros, aos 39 anos, no último dia 12 de maio. A homenagem póstuma foi aprovada durante a 4ª reunião ordinária da comissão, na tarde desta terça-feira (14), e será apresentada na sessão plenária desta quarta-feira (15). Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



