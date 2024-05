CMN libera R$ 8,3 bi a bancos com grande volume de empréstimos ao RS Os bancos com mais de 10% da carteira de crédito emprestada a municípios em calamidade pública no Rio Grande do Sul receberão R$...

Alto contraste

A+

A-

Os bancos com mais de 10% da carteira de crédito emprestada a municípios em calamidade pública no Rio Grande do Sul receberão R$ 8,3 bilhões para manterem a liquidez e não terem a concessão de crédito prejudicada, decidiu nesta segunda-feira (13) o Conselho Monetário Nacional (CMN). Com previsão de chegada em 27 de maio, a injeção de recursos virá da liberação, por um ano, do compulsório da caderneta de poupança. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Virada Cultural de SP ocorrerá neste final de semana; veja atrações

• Justiça autoriza remoção compulsória de moradores em município gaúcho

• Comissão externa adia visita ao Rio Grande do Sul

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.