Coletiva de imprensa revela detalhes do "Concerto da Orquestra Sinfônica da UFMT com Guilherme Arantes" A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, convida para coletiva de imprensa, que acontece nesta...

Alto contraste

A+

A-

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, convida para coletiva de imprensa, que acontece nesta quarta-feira (17), a partir das 8h, no Sesc Arsenal, para tratar do "Concerto da Orquestra Sinfônica da UFMT com Guilherme Arantes". Um café da manhã será servido para imprensa mato-grossense.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.