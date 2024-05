Competição 'SuperChef da Educação 2024' está com inscrições abertas

Alto contraste

Inscrições para a 2ª edição da competição 'SuperChef da Educação – Melhores receitas da Rede Estadual de Ensino 2024', continuam até quinta-feira (16.05). Podem participar todos os técnicos em nutrição escolar lotados nas 648 escolas da rede. Os interessados devem se inscrever no site da competição informando as preparações salgadas inéditas no cardápio da alimentação escolar e que contenham, obrigatoriamente, uma proteína de origem animal. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



