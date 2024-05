Conferência destaca importância da prevenção de infecções hospitalares em Cuiabá

Alto contraste

A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS), por meio da Vigilância Sanitária e PCIH, promoveu na manhã desta quarta-feira (15), a 1ª Conferência de Controle de Infecção Hospitalar e Infecções Relacionadas à Saúde. O evento ‘Unidos Contra as IRAS’ é alusivo ao Dia Nacional do Controle de Infecção Hospitalar, que é celebrado no dia 15 de Maio. A ação tem como objetivo principal conscientizar os servidores e gestores quanto à importância na prevenção de infecções adquiridas em hospitais e nas unidades de saúde. As ações são continuamente realizadas em cada unidade de saúde municipal buscando a prevenção desse risco. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



